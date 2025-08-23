Belinda y Fey presumieron mutuamente fotos juntas, las cantantes alborotaron a sus respectivos fans, quienes pidieron urgente una colaboración que vuelva a poner de moda al pop, aunque Beli, como la llaman sus fans, evadió responder al deseo de sus seguidores, prefirió compartir un recuerdo nostálgico sobre la intérprete de "Azúcar amargo".

Belinda de 36 años, alguna vez quiso ser como Fey, actualmente de 52, y se lo hizo saber en un mensaje en el que confesó que compraba los jeans de cuadros que en su momento usó Fey, así como el coletero que usaba en la muñeca, y todo para parecerse a ella.

Todavía me acuerdo cuando me compraba los jeans igual que tú de cuadritos, y la scrunchie para el pelo y me la ponía en la muñeca para parecerme a ti. Qué bonito compartir contigo, te admiro mucho".

Belinda y Fey se reencontraron con un abrazo. Beli compartió recuerdo nostálgico.

Fey no se quedó atrás y le agradeció a Belinda por acompañarla en esa campaña importante para ella, y externó su deseo por volverse a reencontrar pronto.

Fans de Belinda y Fey piden colaboración de las representantes del pop.

"Belinda, qué lindo reencontrarme contigo… ¡Eres un sol! Gracias por acompáñame en un evento tan especial para mi. ¡Espero coincidir pronto, te quiero!", se lee.

Tanto Fey como Belinda con referentes del pop en español.

