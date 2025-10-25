Matamoros, Tamaulipas.- Una denuncia ciudadana permitió al personal de la Guardia Estatal detener a una persona y asegurar diversas sustancias ilícitas durante un operativo de vigilancia en la colonia La Cima de Matamoros.

El aseguramiento se logró tras recibir un reporte sobre presunta venta de droga en la zona.

Al arribar al punto señalado, los agentes visualizaron a un hombre en vía pública y procedieron a realizarle una inspección preventiva, localizando entre sus pertenencias varias bolsas transparentes que contenían sustancias con características de narcóticos.

El aseguramiento se logró tras recibir un reporte sobre presunta venta de droga en la zona. Foto: Especial.

El individuo portaba 79 bolsas pequeñas con polvo blanco, 26 bolsas con hierba verde seca con características similares a la marihuana, y cien bolsas con una piedra color blanco.

Ante los indicios, los elementos procedieron a su detención y aseguramiento de la evidencia, misma que fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), a fin de dar continuidad a las investigaciones y deslindar responsabilidades.

