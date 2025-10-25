Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un mujer originaria de Houston, Texas, quien había sido reportada como desaparecida, fue localizada por personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, en la carretera federal 101, a la altura del kilómetro 122, a la altura del puente conocido como “El Encinal”.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que fue detectada durante un recorrido de vigilancia, cuando caminaba sola.

Al acercarse a brindarle ayuda, la mujer se identificó como Angelita Moreno, de 24 años, originaria de Houston, Texas, quien dijo iba con destino al rancho “La Venadita”, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

Se le proporcionaron agua y alimentos, ya que refirió no haber ingerido alimentos durante su trayecto. Foto: Especial.

La joven relató que llevaba dos días viajando y que le habían robado sus pertenencias.

Los policías estatales detectaron que sus características coincidían con una publicación en redes sociales donde se solicitaba apoyo para localizarla, por lo que se activaron los protocolos de atención y enlace institucional.

Durante la entrevista con la mujer, ella manifestó no requerir atención médica; sin embargo, se le proporcionaron agua y alimentos, ya que refirió no haber ingerido alimentos durante su trayecto.

Fue trasladada al Sistema DIF Municipal de Hidalgo, donde se prevé el encuentro con sus familiares.

