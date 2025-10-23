Reynosa.- Las tres personas originarias de Allende, Nuevo León, reportadas como desaparecidas en Reynosa, Tamaulipas, fueron localizados a salvo y trasladadas a su lugar de origen.

Se trata de José Luis Garza Guerra de 27 años, Britany Paola Esquivel de 24 e Iván Oyervides de 29 quienes se hospedaron en un hotel de Reynosa donde sus familiares perdieron comunicación.

Posteriormente se interpuso la denuncia correspondiente y se giró ficha de búsqueda.

El día de hoy, fuentes de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas indicaron que las personas fueron localizadas sanas y salvas en el municipio de Río Bravo.

Lee también Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Trascendió que fueron trasladados a sus hogares en Allende, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó el reporte de la Fiscalía Especializada en Desaparecidos, pero sin dar mayores detalles.

Garza Guerra, junto con un amigo y una mujer, salieron de Allende a Reynosa el viernes por la noche a bordo de un tracto camión con el plan de comprar maquinaria de carga.

Al llegar a esta frontera, se hospedaron en un hotel sin que hasta el momento se precise en cual y fue entonces cuando se perdió la comunicación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL