Culiacán, Sin.- En la ciudad de Mazatlán, en hechos de violencia distintos, tres personas, una de ellas del sexo femenino fueron privados a balazos, la femina, identificada como Andrea “N”, fue encontrada privada de la vida sobre la avenida Munich, en el fraccionamiento Santa Teresa.

La Policía Municipal de Mazatlán fue alertada que en dicho fraccionamiento una persona del sexo femenino que viajaba en una motocicleta habia sido asesinada a balazos por personas desconocidas.

El cuerpo de la mujer cayó al piso, luego de recibir varios impactos de bala al parecer por personas que se desplazaban en una motocicleta, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron las evidencias y testimonios por este homicidio.

Una segunda agresión a balazos, tuvo lugar en la colonia Rincón de Urias, en donde Roberto “N”, de 19 años de edad y el adolescente Jesús “N”, de catorce años, los cuales viajaban en una motocicleta, fueron privados de la vida.

Las victimas se desplazaban en una motocicleta, sobre la calle Acapulco, en la colonia Rincón de Urias, cuando fueron interceptados por personas desconocidas, las cuales les dispararon en varias ocasiones con armas automáticas.

