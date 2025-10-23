Culiacán.- El Gabinete de Seguridad Federal sesionará por primera vez en la ciudad de Mazatlán, en una instalación militar este jueves, a fin de analizar los avances en materia de seguridad que se han logrado y definir nuevas estrategias, anunció el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Dio a conocer que en esta sesión estarán presentes, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, entre otros funcionarios.

Indico que el hecho que esta nueva sesión del Gabinete de Seguridad se celebre en un lugar distinto a la capital del estado no tiene ninguna relación a los hechos recientes de violencia que se han registrado en la capital del estado.

Como parte de las nuevas acciones a realizar, una fuerza de 250 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal arribaron al puerto para fortalecer a las acciones que desarrollan las fuerzas federales.

afcl/LL