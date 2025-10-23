Más Información

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

Percepción de inseguridad sigue alta entre la población adulta, reporta Inegi

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

La presidenta informó que la próxima semana Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura (Sader) se reunirá con su homóloga de Estados Unidos, Brooke Rollins, y confió en que pueda regresar ya con un acuerdo para la reapertura de la frontera del ganado mexicano por casos de .

La jefa del Ejecutivo federal indicó en que tras esta reunión, el secretorio se presentará en la conferencia mañanera para informar sobre esta reunión.

"La próxima semana va a Estados Unidos a reunirse con la secretaria de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos. Esperamos que pueda regresar con un acuerdo ya de la apertura de la frontera. Entonces a partir de ahí ya vendría a informar", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina.

Desde mayo pasado, la frontera al ganado mexicano ha estado cerrada a causa del aumento en casos de gusano barrenador.

