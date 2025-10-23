La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la próxima semana Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura (Sader) se reunirá con su homóloga de Estados Unidos, Brooke Rollins, y confió en que pueda regresar ya con un acuerdo para la reapertura de la frontera del ganado mexicano por casos de gusano barrenador.

La jefa del Ejecutivo federal indicó en Palacio Nacional que tras esta reunión, el secretorio se presentará en la conferencia mañanera para informar sobre esta reunión.

"La próxima semana va a Estados Unidos a reunirse con la secretaria de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos. Esperamos que pueda regresar con un acuerdo ya de la apertura de la frontera. Entonces a partir de ahí ya vendría a informar", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina.

Desde mayo pasado, la frontera al ganado mexicano ha estado cerrada a causa del aumento en casos de gusano barrenador.

