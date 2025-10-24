Tamaulipas.- Un ejemplar macho jaguar fue capturado en el municipio de Soto la Marina, al que las autoridades le colocaron un collar satelital y después fue liberado en un área natural protegida.

En los primeros reportes que surgieron en redes sociales trascendió que fueron campesinos del ejido Los Arroyos, del municipio de Soto la Marina, quienes habían capturado al felino, que supuestamente había estado atacando el ganado.

Por su parte, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) informó hoy que el ejemplar fue rescatado y que fue atendido por el equipo especializado de la Comisión.

Al jaguar (Panthera onca) le colocaron un collar satelital para su seguimiento, y para poder rastrearlo. Es un macho, tiene entre tres y cuatro años de edad, pesa 62.5 kilos y su condición corporal es buena.

De esta forma podrán recopilar datos de comportamiento, movimientos y hábitat, como parte del programa de conservación que tiene la Comisión de Parques y Biodiversidad.

Autoridades le colocan collar satelital. Foto: Especial.

El ejemplar fue liberado en su entorno natural, en un área protegida del estado, tras colocarle el collar y no se trasladó a Ciudad Victoria, por indicaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que es la autoridad en México para la protección de la fauna.

El vocal de la Comisión de Parques, Eduardo Rocha Orozco, aseguró que se trabaja con precisión y responsabilidad para proteger a especies como el jaguar, el oso negro americano y la guacamaya verde, entre otras especies más.

Exhortó a la población a cuidar juntos la biodiversidad de Tamaulipas, así como preservar y reportar cualquier avistamiento de fauna.

"Hacemos un llamado a esperar los reportes oficiales de las autoridades para garantizar información precisa, confiable y actualizada. Agradecemos su comprensión y reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de datos correctos que informen sin generar confusión", añadió Rocha.

