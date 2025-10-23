Más Información

Elementos de la policía de Coahuila aseguraron 50 mil litros de que fue sustraído de una toma clandestina en la brecha San Rafael-Talia del municipio de Parras de la Fuente.

La fiscalía de Coahuila informó que fueron Leonardo “N” de 33 años y Daniel “N” de la misma edad, ambos originarios de Matamoros, Tamaulipas, quienes fueron detenidos en fragancia sustrayendo el combustible.

La pipa se encontraba conectada al ducto de Petróleos Mexicanos (), por lo que también fue asegurado por la autoridad.

Mangueras utilizadas para robo de combustible (23/10/2025). Foto: Especial
Mangueras utilizadas para robo de combustible (23/10/2025). Foto: Especial

También fueron asegurados dos tractocamiones con los que pretendían trasladar el combustible.

La policía Estatal dio vista y puso tanto a los detenidos como los vehículos y combustible asegurados a dislocación de la Fiscalía General de la República (FGR).

