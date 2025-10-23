Jaral del Progreso, Gto.- Un grupo de encapuchados con armas largas irrumpió en el Hospital Comunitario de Jaral del Progreso, lesionó a dos guardias y tras revisar el área de urgencias, salió de la institución, mientras un comando se llevó el cadáver de un hombre de un velorio y tiró el cuerpo en la carretera que entronca con la comunidad de Zempoala.

Ambos hechos se registraron en las primeras horas de este jueves, luego de que policías estatales lograron la detención de tres individuos, presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), en la comunidad del mismo nombre, en el municipio de Villagrán, Guanajuato.

Alrededor de las 6:00 horas se reportó el ingreso violento de tres hombres al hospital civil de esta ciudad, que presuntamente iban en busca de alguna persona a la que no encontraron; sin embargo, dispararon con sus armas y golpearon a dos guardias privados que encontraron a su paso, y quienes se encuentran fuera de peligro.

La Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) del estado afirmó que los agresores no se llevaron a ninguna persona, luego de que se ventiló la supuesta sustracción de una persona herida.

Expuso que también fue localizado el cuerpo de una persona en otro punto del municipio, y de forma preliminar, se presume que el cuerpo habría sido extraído de algún lugar donde estaba siendo preparado para velación, pero ese domicilio se mantiene en reserva.

También reportó el incendio de una vivienda registrado este día en otro rumbo del municipio, del que se guarda sigilo, pero aseguró que no tiene relación con el suceso en el hospital, ni con la sustracción de una persona fallecida que sería velada.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre el origen de estos hechos, debido a que la Policía Municipal, como primer respondiente, se encuentra recabando detalles complementarios.

La Secretaría de Seguridad y Paz indicó que autoridades estatales, en conjunto con las fuerzas federales, continúan con la verificación y el análisis de la información de cada uno de los incidentes, mientras se realizan operativos en la región.

En un comunicado, señaló que desde los primeros reportes las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional mantienen operaciones en la zona con el objetivo de fortalecer la presencia institucional.

