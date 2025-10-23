Culiacán.- En las revisiones efectuadas en los módulos de los centros penitenciarios, se tienen evidencias y testimonios que evidencian que las autoridades han incurrido en excesos, por lo que se solicitó a las autoridades verifiquen que el personal encargados de estas acciones se apeguen al marco jurídico.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Sinaloa, que preside Osca Loza Ochoa, emitió un comunicado en el que se hace un llamado para que estas inspecciones que se practican se apeguen al respeto y la integridad de las personas que se encuentran privadas de su libertad.

En el documento se hizo notar que, debido a las diversas expresiones manifestadas por familiares de personas privadas de la libertad en el reclusorio de Culiacán, en las que señalan que elementos de los cuerpos policiacos han venido realizando revisiones de manera constante han incurrido en malos tratos, uso excesivo de la fuerza y trato indigno.

“Se entiende el hecho que la autoridad lleve a cabo revisiones al interior de los diversos centros penitenciarios a efecto de preservar la paz y el orden de quienes ahí se encuentran, sin embargo, de los testimonios, así como como las evidencias recabadas por personal de este organismo, ha quedado evidenciado que las autoridades incurren en exceso”.

El pronunciamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos fue emitido luego de que la autoridad revelara un nuevo hallazgo de drogas, 14 radios de comunicación, 21 teléfonos celulares, un modem, una banda ancha y cinco mil 200 pesos en efectivo en módulos del Centro de Reclusión de Culiacán.

A raíz de que el lunes pasado se presentó una nueva riña con detonaciones de armas de fuego y se reportó el fallecimiento de un interno, presuntamente por causas naturales, este miércoles, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional han efectuado varias inspecciones.

