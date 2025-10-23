Culiacán, Sin.- Una residencia ubicada en la calle Estado de Puebla, en la colonia las Quintas, en la capital del estado fue blanco de disparos de fusiles automáticos, los impactos dañaron puertas, ventanas y fachada, los responsables ingresaron al inmueble y causaron destrozos, sin que se tenga reportes de personas lesionadas.

El ataque a este nuevo inmueble, se sumó a una larga lista de residencias que han sido afectadas por hechos similares, varias de ellas han sido incendiadas, como sucedió el miércoles pasado en el fraccionamiento Colinas de San Miguel.

Sobre el nuevo ataque violenta contra una residencia, este tuvo lugar la tarde de este jueves, en la calle Estado de Puebla, entre las avenidas Sinaloa y Xicontencatl, en la colonia las Quintas, se presume que la casa no estaba habitada en esos momentos.

Diversas casas en el estado ya han sido afectadas por armas o incineradas (23/10/2025). Foto: Especial

La mañana del miércoles pasado, sobre la calle Cerro de Montelargo, en el fraccionamiento Colinas de San Miguel, varios hombres armados, con un vehículo Toyota, Corolla, derrumbaron el portón principal, ingresaron y le prendieron fuego y antes de huir le dispararon a la fachada.

Días antes, en el fraccionamiento Portalegre, en la capital del estado, dos casas fueron allanadas por personas desconocidas las cuales les prendieron fuego, por lo que los cuerpos de auxilio, con respaldo de la Policía Estatal Preventiva y del ejército acudieron a controlar el fuego, el cual consumió muebles y vehículos.

Sobre la avenida de los Poetas, de este sitio, se reportó que personas desconocidas causaron daños al portón eléctrico de uno de los inmuebles, para poder ingresar, y luego prenderle fuego, para después salir huyendo de este sitio.

En otra vivienda de dos pisos, al parecer las mismas personas, derribaron la puerta principal para ingresar hacia el interior, donde le prendieron fuego, cuyas llamas consumieron la totalidad de los muebles y dañaron a un vehículo que se encontraba en el estacionamiento.

