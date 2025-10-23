Como parte de las celebraciones durante el mes de noviembre en Jalisco, se llevará a cabo el esperado Desfile de Día de Muertos en Guadalajara.

En la página oficial del evento se asegura que el desfile es totalmente ciudadano y sin fines de lucro, creado para celebrar y honrar la tradición.

¿Cuándo será el Desfile de Día de Muertos en Guadalajara?

El desfile se llevará a cabo el día sábado 1 de noviembre y dará inicio de las 16:00 horas. Se anticipa que el evento termine a las 18:00 horas.

¿Cuál será la ruta del Desfile?

A través de redes sociales, los organizadores señalan que se prevé que el evento sea extenso, por lo que piden a los ciudadanos planificar sus rutas.

El inicio de la ruta será en Parque la Penal, cerca de la intersección de las calles Sebastián Allende y Francisco Gómez de Mendiola, para continuar por las avenidas Javier Mina y Juárez, y finalizar en la calzada Federalismo.

Ruta del Desfile de Día de Muertos en Guadalajara (23/10/2025). Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles serán los cierres viales?

Debido a que la ruta del desfile será por las avenidas Javier Mina y Juárez, los cierres viales serán en las calles:

Av. Belisario Domínguez

Calz. Independencia Sur

16 de septiembre

Calz. Federalismo Nte

Las afectaciones permanecerán desde el inicio al final del desfile, en horario de las 16:00 a 18:00 horas.

Los organizadores advierten que los contingentes estarán pasando por el centro de la ciudad en un horario aproximado de las 17:00 horas.

