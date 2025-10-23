Más Información

Auditoría Superior reporta irregularidades y posibles daños en Conahcyt; más de 2 mil 700 mdp sin aclarar

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

ASF detecta más de 64 mdp en daños al erario por irregularidades en obras de Conagua; acusa pagos indebidos

En la página oficial del evento se asegura que el desfile es totalmente ciudadano y sin fines de lucro, creado para celebrar y honrar la tradición.

¿Cuándo será el Desfile de Día de Muertos en Guadalajara?

El desfile se llevará a cabo el día sábado 1 de noviembre y dará inicio de las 16:00 horas. Se anticipa que el evento termine a las 18:00 horas.

¿Cuál será la ruta del Desfile?

A través de redes sociales, los organizadores señalan que se prevé que el evento sea extenso, por lo que piden a los ciudadanos planificar sus rutas.

El inicio de la ruta será en Parque la Penal, cerca de la intersección de las calles Sebastián Allende y Francisco Gómez de Mendiola, para continuar por las avenidas Javier Mina y Juárez, y finalizar en la calzada Federalismo.

Ruta del Desfile de Día de Muertos en Guadalajara (23/10/2025). Foto: Captura de pantalla
Ruta del Desfile de Día de Muertos en Guadalajara (23/10/2025). Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles serán los cierres viales?

Debido a que la ruta del desfile será por las avenidas Javier Mina y Juárez, los cierres viales serán en las calles:

  • Av. Belisario Domínguez
  • Calz. Independencia Sur
  • 16 de septiembre
  • Calz. Federalismo Nte

Las afectaciones permanecerán desde el inicio al final del desfile, en horario de las 16:00 a 18:00 horas.

Los organizadores advierten que los contingentes estarán pasando por el centro de la ciudad en un horario aproximado de las 17:00 horas.

