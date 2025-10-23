Más Información
Como parte de las celebraciones durante el mes de noviembre en Jalisco, se llevará a cabo el esperado Desfile de Día de Muertos en Guadalajara.
En la página oficial del evento se asegura que el desfile es totalmente ciudadano y sin fines de lucro, creado para celebrar y honrar la tradición.
¿Cuándo será el Desfile de Día de Muertos en Guadalajara?
El desfile se llevará a cabo el día sábado 1 de noviembre y dará inicio de las 16:00 horas. Se anticipa que el evento termine a las 18:00 horas.
¿Cuál será la ruta del Desfile?
A través de redes sociales, los organizadores señalan que se prevé que el evento sea extenso, por lo que piden a los ciudadanos planificar sus rutas.
El inicio de la ruta será en Parque la Penal, cerca de la intersección de las calles Sebastián Allende y Francisco Gómez de Mendiola, para continuar por las avenidas Javier Mina y Juárez, y finalizar en la calzada Federalismo.
¿Cuáles serán los cierres viales?
Debido a que la ruta del desfile será por las avenidas Javier Mina y Juárez, los cierres viales serán en las calles:
- Av. Belisario Domínguez
- Calz. Independencia Sur
- 16 de septiembre
- Calz. Federalismo Nte
Las afectaciones permanecerán desde el inicio al final del desfile, en horario de las 16:00 a 18:00 horas.
Los organizadores advierten que los contingentes estarán pasando por el centro de la ciudad en un horario aproximado de las 17:00 horas.
