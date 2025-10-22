Más Información

Dan sólo 44 años de cárcel al “pozolero” del Cártel de Tijuana; "El Cris" deshizo a 15 personas en ácido

Dan sólo 44 años de cárcel al “pozolero” del Cártel de Tijuana; "El Cris" deshizo a 15 personas en ácido

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

Personas privadas de la libertad en los Norte y Oriente participarán en el con la trajinera "Fe, amor y esperanza".

Un total de 42 personas en los dos participaron en la elaboración de la trajinera que cuenta con figuras emblemáticas de la cultura mexicana, flores y luces, así como la representación de un cementerio y el nacimiento del sol.

"Fe, amor y esperanza" cuenta con 12 ajolotes en papel maché y 6 figuras gigantes de personajes como Juan Gabriel, Francisco Villa, David Alfaro Siqueiros, Pedro Infante, German Valdez “Tin Tán”, y Frida Kahlo.

El Desfile de Día de Muertos 2025 tendrá lugar en el Paseo de la Reforma Foto: Especial.
El Desfile de Día de Muertos 2025 tendrá lugar en el Paseo de la Reforma Foto: Especial.

Lee también:

Para la elaboración de la figura se usaron materiales reciclados, 2 mil 500 flores de cempasúchil elaboradas por artesanos especialistas en corte de papel y un promedio de 500 metros de luces led de diferentes colores.

La figura cuenta con 8 metros de largo por 2.80 cm de ancho, una altura de 4.30 m y tiene la capacidad de albergar a 15 personas en su interior.

Foto: Especial.
Foto: Especial.

El nombre de la creación se debe a la representación de Fe en lo que no se ve, pero que se siente en el espíritu; Amor por la familia, los amigos y los compañeros; y Esperanza en solución a los problemas y la añoranza de reencontrarse con la familia, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

El Desfile de Día de Muertos 2025 tendrá lugar en el Paseo de la Reforma el próximo sábado primero de noviembre.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]