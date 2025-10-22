Personas privadas de la libertad en los Reclusorios Preventivo Varonil Norte y Oriente participarán en el Gran Desfile de Día de Muertos 2025 con la trajinera "Fe, amor y esperanza".

Un total de 42 personas en los dos centros penitenciarios participaron en la elaboración de la trajinera que cuenta con figuras emblemáticas de la cultura mexicana, flores y luces, así como la representación de un cementerio y el nacimiento del sol.

"Fe, amor y esperanza" cuenta con 12 ajolotes en papel maché y 6 figuras gigantes de personajes como Juan Gabriel, Francisco Villa, David Alfaro Siqueiros, Pedro Infante, German Valdez “Tin Tán”, y Frida Kahlo.

El Desfile de Día de Muertos 2025 tendrá lugar en el Paseo de la Reforma Foto: Especial.

Para la elaboración de la figura se usaron materiales reciclados, 2 mil 500 flores de cempasúchil elaboradas por artesanos especialistas en corte de papel y un promedio de 500 metros de luces led de diferentes colores.

La figura cuenta con 8 metros de largo por 2.80 cm de ancho, una altura de 4.30 m y tiene la capacidad de albergar a 15 personas en su interior.

Foto: Especial.

El nombre de la creación se debe a la representación de Fe en lo que no se ve, pero que se siente en el espíritu; Amor por la familia, los amigos y los compañeros; y Esperanza en solución a los problemas y la añoranza de reencontrarse con la familia, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

El Desfile de Día de Muertos 2025 tendrá lugar en el Paseo de la Reforma el próximo sábado primero de noviembre.

