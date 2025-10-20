Culiacán.- Una tercera residencia ubicada en el fraccionamiento Portalegre, de la capital de Sinaloa, fue incendiada por personas desconocidas sin que se reportaran personas lesionadas, por lo que el cuerpo de bomberos, escoltados por elementos de seguridad, tuvo que intervenir para controlar el fuego.

Sólo hace seis días en este mismo fraccionamiento dos residencias fueron allanadas por personas desconocidas las cuales les prendieron fuego, por lo que los cuerpos de auxilio, con respaldo de la Policía Estatal Preventiva y del ejército, acudieron a controlar el fuego, el cual consumió muebles y vehículos.

La mañana de este lunes a las líneas de emergencia entraron llamadas de auxilio de vecinos de Portalegre que notificaron que un inmueble de dos pisos estaba en llamas a causa de que personas desconocidas lo allanaron para vandalizarlo.

Se conoce que este inmueble que se ubica sobre la avenida de los Poetas es la misma residencia que junto con otra vivienda fue incendiada hace seis días por personas desconocidas, las cuales viajaban en un vehículo de modelo reciente.

El pasado martes 14 de octubre, esta misma casa, junto con otra fueron objeto de actos de vandalismo y fueron incendiadas en forma intencional por personas desconocidas.

