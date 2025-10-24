Más Información

Dolores Hidalgo, Gto.- Dos personas por el conductor de una camioneta que ingresó a una cancha de fútbol al finalizar un partido, en la comunidad .

En una en redes sociales se observa que una camioneta ingresa al terreno de juego, da algunas vueltas y se dirige hacia jugadores y aficionados y luego pasa el vehículo sobre dos personas.

“¡Aguas!, ¡aguas con la gente!. ¡No mame!, ¡no mame!... ¡Ay pinche bato loco!; ¡no mame! ¡Agárrenlo al hijo de su pinche madre!”, grita un hombre entre los espectadores.

Mientras los asistentes corrían para auxiliar a las víctimas, el responsable arrancó y se dio a la fuga.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital, en donde más tarde se reportó su muerte.

El encuentro deportivo se celebró la tarde este 23 de octubre en honor del “Señor de la Agonía”.

Detienen a Rafael “N”

Elementos de Seguridad buscaron al presunto homicida por brechas y rancherías hasta encontrarlo a bordo de una camioneta Tahoe color negro.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que la madrugada de este viernes, aproximadamente a las 5:00 de la mañana, fue detenido Rafael N., señalado como presunto responsable de los acontecimientos.

“La captura se logró en un operativo de rastreo en diversas comunidades, en el que participaron elementos de la corporación municipal, quienes actuaron con profesionalismo, estrategia y pleno respeto al marco legal”, informó la corporación en un comunicado.

El presunto homicida se encuentra a disposición del Ministerio Público.

