Al menos diez vehículos particulares y unidades de carga se vieron involucrados en una carambola ocurrida la mañana de hoy en la autopista Córdoba–Veracruz, sin que se reportaran lesionados de gravedad.
El accidente múltiple provocó el cierre total de la circulación de la importante vía de comunicación, ello a la altura del kilómetro 293+500, entre los municipios de Córdoba y Amatlán de los Reyes.
Los reportes policiales, revelaron que el conductor de un camión tipo rabón perdió el control de la unidad debido a un fallo en el sistema de frenos y se impactó contra automóviles que circulaban en la ruta.
La pesada unidad avanzó varios metros hasta colisionar contra el muro de contención central, donde una camioneta quedó parcialmente aplastada y con severos daños materiales.
Elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para atender a los ocupantes de los vehículos, afortunadamente reportaron que no hubo heridos graves, solo crisis nerviosas que atender.
Las maniobras de retiro de unidades y limpieza de la autopista se extendieron durante varias horas, por lo que cientos de automovilistas quedaron varados.
