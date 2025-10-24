Kanasín, Yucatán.- Un adulto mayor, conocido como “Don Ávila”, fue hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de un terreno baldío del municipio de Kanasín.

El macabro hallazgo ocurrió esta mañana, cuando una persona que caminaba por la calle 23 percibió un fétido olor y, al acercarse, se encontró con el cuerpo sin vida del hombre.

Vecinos comentaron que el ahora occiso era un adulto mayor conocido por realizar trabajos de rotulación en la zona y que, desde hace varios días, no se sabía nada de él, incluso sus familiares reportaron su desaparición ante las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron al sitio y acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones.

