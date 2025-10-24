Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

Más Información

Celestún, Yucatán.- 14 de los 21 que llegaron en dos balsas a este puerto del poniente del estado, quedaron bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración () y los otros 7 se fueron a Quintana Roo en calidad de indocumentados.

Los 21 cubanos que llegaron hace 9 días a la costa de Yucatán, se habían resguardado en viviendas de lugareños evitando al INM.

Resguarda INM a 14 cubanos

Finalmente 14 de ellos decidieron irse al INM para que regularicen su situación migratoria en nuestro país y los otros 7 cubanos se fueron por su cuenta hacia Quintana Roo.

Obviamente Migración en esa entidad tendrá que ubicarlos; La representación de la Secretaría de gobernación en Yucatán reveló que los 14 cubanos ya en manos del INM en la entidad está haciendo revisión médica y todos los papeleos necesarios para que mientras estén en México lo hagan de manera legal.

Hay que destacar que, por la posición geográfica de Yucatán, es frecuente el arribo de cubanos que buscan migrar de las condiciones en las que se encuentra su país, Cuba.

La representación de gobernación en Yucatán aseguró que en respeto a los derechos humanos de los migrantes se hará todo el papeleo legal para que estén en México, -sí así lo desean- de manera legal y adecuada.

