Celestún.- Los 21 cubanos que arribaron el jueves pasado por la noche a este puerto continúan resguardados en viviendas de lugareños y no quieren tener contacto con el Instituto Nacional de Migración (INM).

A través de la Alcaldía de Celestún se está buscando que los celestunenses entreguen a los cubanos porque de no ir al INM continuarán de manera ilegal en el país.

Asimismo, la representación de la Secretaría de Gobernación en Yucatán expresó que el INM quiere regularizar la situación de los cubanos y en respeto a sus derechos humanos ver que estén legalmente en México.

Sin embargo, la gente de Celestún apoyó supuestamente a los cubanos resguardándolos en sus viviendas e impidió que el INM los reciba.

Se espera que mañana martes pueda llegarse a un arreglo y conseguir que los cubanos se entreguen al INM.

De ser así, los cubanos podrían estar en el país con algún documento que legalice su permanencia en México.

Los cubanos llegaron en dos balsas huyendo de las condiciones de su país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL