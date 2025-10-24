Aguascalientes, Ags.- Autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron una reunión en el Palacio Municipal de Aguascalientes con el propósito de fortalecer las estrategias de seguridad y definir nuevas acciones que permitan proteger la integridad y los bienes de las familias.

Durante la sesión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) reafirmó su compromiso de preservar la tranquilidad en la entidad y advirtió que no se permitirá que la delincuencia altere el clima de seguridad que caracteriza al estado.

La gobernadora Tere Jiménez Esquivel reafirmó su compromiso de preservar la tranquilidad en la entidad. Foto: Especial.

Además sentenció que en Aguascalientes, "los delincuentes no tienen cabida, porque aquí, el que la hace, la paga. Hoy, más que nunca, tenemos que trabajar para que Aguascalientes se mantenga como uno de los estados más seguros del país”, aseveró.

En la reunión, los integrantes de esta mesa ratificaron su compromiso de trabajar de la mano para garantizar la paz y la seguridad de Aguascalientes y sus habitantes, cuando concluyeron el análisis de la situación particular que prevalece en esta demarcación.

En la reunión, los integrantes de esta mesa ratificaron su compromiso de trabajar de la mano para garantizar la paz y la seguridad de Aguascalientes Foto: Especial.

A esta reunión asistieron Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo; José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14/a. Zona Militar; Alejandro Ruiz Juárez, representante de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Felipe Blandón Hernández, secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Calvillo.

También Maribel Chávez Arriaga, fiscal federal en Aguascalientes; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; Luis Gaistardo Serrano, jefe de Estación del CNI en Aguascalientes, y Fernando Alberto Alférez Alcázar, secretario técnico de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz en Aguascalientes.

