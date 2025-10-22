Aguascalientes, Ags.- Kiara Paula, de 17 años de edad, aspirante a boxeadora, murió tras ser hospitalizada por los golpes que recibió durante un combate de “sparring” en el gimnasio Gym Box Jhonny, ubicado en la colonia Potreros del Oeste.

La adolescente ingresó a un hospital del IMSS la noche del 17 de octubre de 2025 y después fue trasladada al Hospital Hidalgo, en donde falleció el domingo 19 de octubre pasado.

Fue sometida a una cirugía por parte de un neuropediatra por presentar daño cerebral severo.

Kiara fue lesionada en una sesión de entrenamiento de box y práctica de combate en la que fungió como “sparring” de una contrincante, bajo la supervisión de instructores del establecimiento.

La joven recibió varios golpes durante la práctica y repentinamente se convulsionó, por lo que paramédicos la trasladaron al servicio de Urgencias del IMSS.

El Colegio de Arte y Ciencias lamentó el sensible fallecimiento de Kiara Paula, “alumna talento” de la institución.

Fiscalía investiga

La muerte de la jovencita fue notificada a la Fiscalía General del Estado, que inició una Carpeta de Investigación para esclarecer la causa del deceso y determinar la actuación del gimnasio y entrenadores así como una probable negligencia.

Kiara tenía dos meses de haber comenzado su formación como boxeadora.

El día en que sufrió las lesiones que derivaron en su muerte “le pidieron que apoyara como 'sparring' con otra adolescente que estaba entrenando para una pelea y mientras estaban en el entrenamiento cayó al piso, como no reaccionaba la llevaron al hospital con una hemorragia intracraneal”, de acuerdo a las indagatorias.

En un comunicado la Asociación Hidrocálida de Boxeo lamentó el deceso de la menor de edad durante la práctica de "sparring" y destacó la importancia de trabajar únicamente en espacios certificados y avalados donde se garantice el cumplimiento de los lineamientos de seguridad que protegen la integridad de cada boxeador o boxeadora.

dmrr/cr