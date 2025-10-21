Aguascalientes, Aguascalientes.- Con 183 nuevos elementos se refuerza la seguridad para brindar mayor paz, tranquilidad a las personas y sus bienes.

Los uniformados serán integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), por lo cual Antonio Martínez Romo, titular de la dependencia, hizo un llamado a desempeñarse con responsabilidad, vocación y servicio hacia la ciudadanía.

“Ahora, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado será su segunda casa, su segunda familia, por lo que les pido trabajar mano a mano para fortalecer las operaciones policiales que se llevan a cabo día con día y que cada esfuerzo que hagan, sea en beneficio de la población”, los exhortó Martínez Romo.

Asimismo, el titular de la SSPE reconoció el compromiso y la cercanía que actualmente mantienen las y los policías con la ciudadanía, al tiempo que reiteró que la seguridad es una prioridad en la Fuerza del Gigante (Aguascalientes).

rmlgv