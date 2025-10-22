Puebla, Puebla.- En el libro Plantas con Semillas del Ecocampus y Ecoparque BUAP-CU2 se consignan los primeros esfuerzos, por conocer y documentar la diversidad botánica de 120 especies que crecen en este campus de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), de las cuales 35 son endémicas y varias se encuentran en riesgo de extensión.

Además este texto es una ventana al público para acceder a este conocimiento de la diversidad vegental en el nuevo campus universitario, se expuso en la presentación del libro al que asistió la rectora de la Máxima Casa de Estudios de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez.

Más allá de ser una guía ilustrada, invita a explorar y valorar el patrimonio natural de este campus; además es fundamental para impulsar procesos de conservación y restauración en un área protegida, consideró la rectora Cedillo Ramírez.

En la presentación del libro, la rectora de la BUAP relató la historia y retos de la creación de Ciudad Universitaria 2 (CU2), cuyo objetivo es brindar más oportunidades de estudio a los jóvenes en las áreas de Ingeniería y Ciencias Naturales.

A su vez, Salvador Galicia Isasmendi, director de la Facultad de Ciencias Biológicas, explicó que la zona de estudio de esta obra está enmarcada en el espacio que albergará el gran proyecto universitario de Ciudad Universitaria 2, compuesta por pastizales, humedales y relictos de bosque de encino.

“Dados los procesos desmedidos de urbanización, pastoreo, tala y cambio climático, catálogos de este tipo son importantes para permitirnos el goce estético de esos tesoros que año con año emergen con las primeras lluvias”, mencionó.

Y la doctora Agustina Rosa Andrés Hernández, coautora y docente de esta facultad, expuso que esta obra iniciada en 2022 es resultado de un trabajo colaborativo de Arcelia Dolores Silverio, Ana Laura García Gutiérrez, Sombra Patricia Rivas Arancibia, David Martínez Moreno y Roberto Villagrán Torres, para reconocer el valor estético de la variedad vegetal en este campus.

“En las primeras visitas se observaron pequeñas plantas herbáceas que dieron indicios de un microsistema, entre éstas la flor de tigre, una especie rara con pocas observaciones en la naturaleza y cuyo género cuenta con 53 especies”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv