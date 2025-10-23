Aguascalientes, Ags.- Familiares, amigos y activistas exigieron justicia para Ángela Gabriela Muñoz Téllez, la quinceañera asesinada por un hombre que la engañó a través de las redes sociales para que se fueran juntos al estado de Querétaro, en donde la encontraron calcinada.

Partieron de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado hasta la plaza principal de esta ciudad, con la exigencia de justicia y la imagen de la adolescente en playeras y cartulinas.

"¡Ángela solo tenía 15 años y se apagaron sus sueños!”, "¡Justicia para Ángela!", clamaron este jueves por las principales calles de Aguascalientes.

En el exterior del edificio de gobierno de Aguascalientes en la Plaza Patria, formaron un tapete con cartulinas para expresar su repudio a la violencia feminicida. Foto: Especial

La familia reportó la desaparición de la adolescente el 1 de octubre de 2025, y el lunes pasado les avisaron que su hija había sido localizada sin vida encontrada sin vida dentro de un tambo en la comunidad en Fuentezuelas, del municipio de Tequisquiapan, Querétaro.

De acuerdo a investigaciones oficiales, un hombre de nombre Miguel Ángel, de 33 años, la enamoró y engañó por medio de las redes sociales y se la llevó de la zona centro de la capital en un auto Mazda a Querétaro, en donde la privó de la vida y después al verse rodeado por policías se suicidó de un disparo en la cabeza.

“Una menor de 15 años no desaparece por voluntad propia, justicia para Ángela, que su feminicidio no quede impune”, expresaron en la manifestación.

Su madre demandó una investigación para el esclarecimiento del asesinato de su hija y que se aplique la ley. "Lo único que pido es justicia, hasta ahorita que sigue el proceso, lo que no quiero es que cierren la carpeta”.

En el exterior del edificio de gobierno, en la Plaza Patria, formaron un tapete con cartulinas que iluminaron con veladoras, y expresaron su repudio a la violencia feminicida. "¡El feminicidio es la rabia de todas!”, “¡Ángela, hoy somos tu voz!”, escribieron.

