Cuernavaca, Mor.- El presidente del Congreso de Morelos, Isaac Pimentel, afirmó que por ahora no hay ninguna denuncia ni demanda en contra de , titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), por lo que no pueden intervenir.

“Yo creo que al haber una denuncia o un tema a fondo ya tendríamos nosotros que ver. De entrada por una nota o una suposición pues debemos esperar e indagar qué es lo que se tiene que hacer”, afirmó.

publicó que cuando Blas Cuevas realizó su primera declaración patrimonial y de intereses como encargado de despacho, en febrero de 2023, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, el funcionario omitió algunos datos.

Dejó en blanco el apartado donde se pide que se informe sobre la “participación en empresas, sociedades o asociaciones (hasta los 2 últimos años)”. Sólo una casilla está marcada con una palomita, donde dice “ninguno”.

El funcionario aseguró en el documento que ni él, ni su pareja, ni algún dependiente económico participaron en empresa, sociedad o asociación alguna hasta dos años antes de asumir el cargo.

Pero los documentos registrales indican que Blas Cuevas y su pareja Miriam Cabal Beltrán eran dueños, en partes iguales, del despacho fiscal de la avenida Plan de Ayala de nombre Defensa Contable y Fiscal. Fue en abril de 2021 cuando Miriam Cabal salió de la sociedad y vendió sus acciones a la contadora Patricia Arias Valdivia.

Conforme con la información obtenida la empresa de Blas Cuevas obtuvo contratos con entidades gubernamentales que ahora le corresponde auditar, lo que se infiere como un conflicto de intereses.

El legislador presidente del Poder Legislativo en Morelos, afirmó que el tema de Blas Cuevas corresponde al interior de la ESAF con la recién nombrada titular de la Comisión de Vigilancia, Jeniffer Pulgarín Martín, para que proceda a investigar lo que tenga que investigar.

“Cuando se tenga una denuncia vamos a actuar pero por una nota o una suposición debemos esperar”, afirmó Pimentel.

