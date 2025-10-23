Cuernavaca, Mor.- El presidente municipal de Emiliano Zapata, Santos Tavarez García, intentó operar una retroexcavadora durante la inauguración de una red de agua potable, sin embargo, provocó que el brazo de la máquina golpeara un poste con cables de la red de energía eléctrica, la cual cayó al piso y sacó chispas cerca de donde se encontraban vecinos y funcionarios que asistieron al evento.

El evento político se realizó este miércoles en la colonia Lomas de Trujillo donde el alcalde surgido del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), llegó ataviado con chaleco y franjas fosforescentes, así como el casco de obra.

En un video que se volvió viral se ve cuando el edil está montado en la maquinaria y de pronto se acerca uno de sus colaboradores, aparentemente para mostrar la forma de manejo, pero de pronto el brazo de la maquinaria gira hacia la izquierda y derriba un poste con las líneas de energía eléctrica.

Lee también: Presentan programa para la conservación de 6 zonas de reserva natural en Morelos

Esta mañana declaró a la prensa que por fortuna el percance no dejó personas lesionadas ni daños mayores, y explicó que el incidente fue resultado de un movimiento inesperado tras recibir una indicación de último momento, por parte de un compañero que se encontraba en la zona.

Santos Távarez informó que desde la mañana de este jueves se colocó un nuevo poste en el sitio y el servicio eléctrico fue restablecido en su totalidad.

El alcalde reiteró que, más allá de los comentarios que circulan en redes sociales, la obra inició con el compromiso de seguir trabajando de manera cercana y transparente con la ciudadanía.

Lee también: El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

“No comete errores quien no hace nada; lo importante es actuar con honestidad y cumplir con la gente”, dijo el edil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm