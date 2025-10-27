Más Información

CFE gana casi 57 mmdp en tercer trimestre; en 2024 perdió 10 mmdp en mismo lapso

CFE gana casi 57 mmdp en tercer trimestre; en 2024 perdió 10 mmdp en mismo lapso

García Harfuch niega atentado en su contra; "Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", señala

García Harfuch niega atentado en su contra; "Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", señala

Tras el pádel, Cuauhtémoc Blanco explota; lanza patada en partido amistoso

Tras el pádel, Cuauhtémoc Blanco explota; lanza patada en partido amistoso

Detienen a cuatro por muerte de aficionado del Cruz Azul; su situación jurídica se definirá tras la necropsia, señala Fiscalía

Detienen a cuatro por muerte de aficionado del Cruz Azul; su situación jurídica se definirá tras la necropsia, señala Fiscalía

Un canto nuevo en el océano; el sistema que puede escuchar ballenas y buscar submarinos

Un canto nuevo en el océano; el sistema que puede escuchar ballenas y buscar submarinos

Salinas Pliego va ahora a la Corte Interamericana por pago de impuestos; "darnos la mano tiene más validez que un papel firmado"

Salinas Pliego va ahora a la Corte Interamericana por pago de impuestos; "darnos la mano tiene más validez que un papel firmado"

Salinas Pliego usa TV Azteca para hacer política y mentir, acusa Citlalli Hernández; es “traficante de influencias”, afirma

Salinas Pliego usa TV Azteca para hacer política y mentir, acusa Citlalli Hernández; es “traficante de influencias”, afirma

¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont, detenido en EU?; a Víctor Álvarez Puga lo acusan de "facturero"

¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont, detenido en EU?; a Víctor Álvarez Puga lo acusan de "facturero"

Uber consigue victoria; le dan suspensión definitiva para operar en aeropuertos

Uber consigue victoria; le dan suspensión definitiva para operar en aeropuertos

Embajador de Cuba advierte “campaña feroz” de EU contra médicos cubanos; pone en riesgo seguridad de miles de personas, dice

Embajador de Cuba advierte “campaña feroz” de EU contra médicos cubanos; pone en riesgo seguridad de miles de personas, dice

Llaman a legisladores a abrir debate sobre eutanasia en México; piden marco jurídico para la muerte asistida

Llaman a legisladores a abrir debate sobre eutanasia en México; piden marco jurídico para la muerte asistida

Pemex aminora pérdidas; pierde 61 mil 242 mdp en el tercer trimestre

Pemex aminora pérdidas; pierde 61 mil 242 mdp en el tercer trimestre

BOGOTÁ— Las autoridades colombianas capturaron el lunes a un hombre señalado de presuntamente ser el enlace entre los autores intelectuales y los ejecutores del ataque a tiros que terminó con la vida del precandidato presidencial .

Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue capturado en la zona rural del departamento de , en el centro-este del país, indicó la policía al divulgar en la red social X una fotografía de un hombre custodiado por agentes armados.

La Fiscalía Gencó en la misma red social que Pérez Marroquín “sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado”, sin indicar si tienen nuevas pistas de quién ordenó el ataque.

Lee también

Desde el Ministerio de Justicia han señalado como hipótesis principal la posible responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, la fiscalía ha dicho que no descarta cualquier otra línea de investigación.

Uribe Turbay fue atacado a tiros el 7 de junio cuando daba un discurso político en un parque del occidente de Bogotá. Por la gravedad de las heridas y tras varias cirugías, el político conservador falleció casi dos meses después.

Pérez Marroquín será imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Por el asesinato del precandidato ha sido sancionado el menor de edad que le disparó a pasar siete años privado de la libertad en un centro especial para adolescentes. En tanto Carlos Eduardo Mora González, quien aceptó haber participado en la logística y ejecución del crimen, será sentenciado a 21 años de prisión. Otras cuatro personas han sido capturadas y están siendo procesadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

3l/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena. Foto iStock / siete solar

3I/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena

Programas del Bienestar Noviembre 2025 descubre qué apoyo económico te toca según tu edad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programas del Bienestar Noviembre 2025: descubre qué apoyo económico te toca según tu edad

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Visa americana de turista B1/B2: 10 consejos que podrían “asegurarte” la aprobación

Tutorial Infonavit cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos. Foto: Adobe / Infonavit

Tutorial Infonavit: cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos

Trabajar a Canadá. Foto: iStock

¡Hay trabajo para mexicanos en Canadá! Solicitan encargado de sanitización por $20,800