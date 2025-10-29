Más Información

ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Interpol reporta detención provisional de Simón Levy en Lisboa; en video, exfuncionario asegura que está libre

Interpol reporta detención provisional de Simón Levy en Lisboa; en video, exfuncionario asegura que está libre

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Calentamiento del océano, detrás de la intensidad de "Melissa" y de los nuevos huracanes

Calentamiento del océano, detrás de la intensidad de "Melissa" y de los nuevos huracanes

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Desaparece María Mendoza, activista trans defensora del territorio en Oaxaca

Desaparece María Mendoza, activista trans defensora del territorio en Oaxaca

La plataforma prohibirá el acceso al chat a los menores de 18 años de edad, una decisión que llega después de que se conociera una demanda contra la compañía por el de 14 años que se apegó emocionalmente a su .

La empresa dijo que promoverá que los usuarios más jóvenes usen herramientas alternativas como la creación de videos, historias y transmisiones con personajes de . La prohibición comenzará el 25 de noviembre.

La plataforma anunció que la prohibición comenzará el 25 de noviembre. Hasta entonces, limitará a dos horas por día el a los menores de edad.

Lee también

"Estos son pasos extraordinarios para nuestra compañía, y, en muchos aspectos, son más conservadores que los de nuestros pares", dijo Character AI en un comunicado. "Pero creemos que es lo que debemos hacer".

Character AI permite a los usuarios (muchos de ellos ) interactuar con personajes creados por IA como si fueran sus confidentes o .

Sewell Setzer III se disparó en febrero después de meses de intercambios íntimos con un chatbot inspirado en el personaje de de la serie , según la demanda presentada por su madre, Megan Garcia, contra Character AI.

Lee también

La compañía dijo que tomó esta decisión después de leer "informes recientes que plantean preguntas" de reguladores y expertos en seguridad sobre el impacto que tiene sobre los adolescentes la .

Además de Setzer, este año se han registrado varios casos de suicidios presuntamente vinculados a la interacción con chatbots de IA, lo que llevó a , creador de , y otras empresas a implementar medidas de protección de los usuarios.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

¡Confirmado! Pensión Mujeres Bienestar: conoce la fecha del primer pago para nuevas beneficiarias. Foto: Banco del Bienestar / iStock / Marvin Samuel Tolentino Pineda

¡Confirmado! Pensión Mujeres Bienestar: conoce la fecha del primer pago para nuevas beneficiarias

Visa americana. iStock

Estados Unidos explica por qué puede cancelar tu visa “en cualquier momento” y sin previo aviso

¿Enviará 3I/ATLAS mini-sondas como regalos de Navidad a la humanidad?, esto dice experto de Harvard. Foto: Canva

¿Enviará 3I/ATLAS minisondas como regalos de Navidad a la humanidad? Esto dice experto de Harvard

Las ofrendas son la tradición más importante de Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: ¿Desde cuándo se pone el altar y la ofrenda? ¿Qué elementos lleva?