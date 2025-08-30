Más Información

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Putin llega a China para cumbre clave organizada por Xi; asistirá a gran desfile militar en Beijing

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

"¡Tengo a mi hija desaparecida!"; Policía intenta detener a madre buscadora que colocaba manta en puente

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

ONU condena asesinato de la buscadora Aida Karina Juárez; reporta 8 activistas asesinados en lo que va del año

¡Por fin! Concluye reparación del socavón sobre Calzada Ignacio Zaragoza; trabajos duraron 17 días

Comando remata a paciente en clínica privada de Culiacán; autoridades realizan operativo

Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas apegarse a la austeridad; "no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento", dice

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Reforma electoral no va a desaparecer a los "pluris", afirma Luisa Alcalde; pide respetar a las minorías

FGR extradita a EU a mexicano acusado de asesinar a una mujer en 2020; es requerido por la Corte de Nevada

Autoridades locales en el estado de Connecticut, Estados Unidos, investigan un caso de asesinato-suicidio ocurrido en la localidad de Old Greenwich, que ha despertado atención internacional por la posible participación indirecta de un sistema de la en los hechos.

El caso involucra a Stein-Erik Soelberg, un hombre con antecedentes en la industria tecnológica, quien habría acabado con la vida de su madre antes de suicidarse.

La atención sobre el incidente creció luego de que se revelara que Soelberg mantenía una relación prolongada e intensa con un chatbot conversacional, con el cual interactuaba de manera frecuente.

ChatGPT influye en la paranoia de hombre que asesinó a su madre

El Wall Street Journal reportó que las conversaciones entre el individuo y ChatGPT fueron extensas y abarcaron temas personales delicados.

Según el medio estadounidense, investigadores y analistas están evaluando si estas interacciones pudieron influir en el deterioro de su salud mental o reforzar pensamientos distorsionados en los días previos al suceso.

El periódico señala que podría tratarse del primer evento de esta naturaleza vinculado con un chatbot basado en inteligencia artificial.

La situación ha generado preocupación entre expertos en tecnología, y ética, especialmente en torno al uso no regulado de estas herramientas por parte de personas vulnerables.

Hasta el momento, no se han presentado conclusiones oficiales sobre la responsabilidad directa o indirecta de la tecnología en el hecho.

Sin embargo, el caso ha abierto un nuevo frente de debate sobre los posibles riesgos del uso individualizado y sin supervisión de sistemas de IA avanzados, en especial en contextos sensibles.

El incidente ocurre en un momento en el que las aplicaciones de inteligencia artificial ganan popularidad en todo el mundo, tanto en entornos productivos como personales, lo que refuerza los llamados a establecer normas más claras sobre su uso responsable.

