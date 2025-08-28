Más Información

Las están investigando si estudiantes de la región de Flandes que recientemente llevaron a cabo el examen de acceso a los estudios de Medicina cometieron fraude al usar , un asunto que ha llevado a dimitir este jueves al presidente del comité examinador, Jan Eggermont, de la Universidad de Lovaina.

La ministra de Educación de Flandes, , del partido nacionalista N-VA, ha pedido una investigación sobre los hechos.

Y ha adelantado que, para evitar este tipo de problemas en el futuro, está considerando volver a los exámenes en papel y a una prueba centralizada, como se hace en el resto de las regiones belgas.

Las acusaciones y sospechas comenzaron tras la celebración de las convocatorias en Flandes, que concluyeron con una tasa de aprobados mucho mayor de lo habitual.

Durante esas pruebas, realizadas en ordenador, se podían abrir otras pestañas, según ha reconocido el propio comité examinador.

Autoridades belgas han dejado claro que los responsables del fraude serán sancionados. Foto: archivo
Autoridades belgas han dejado claro que los responsables del fraude serán sancionados. Foto: archivo

Tres participantes fueron sorprendidos haciendo trampa durante el examen.

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lovaina descartó, no obstante, que se haya podido cometer un fraude a gran escala.

Para llevar a cabo la investigación, las autoridades belgas, asistidas por expertos informáticos, tienen previsto analizar todos los ordenadores utilizados, indicaron por su parte los diarios flamencos Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen y Het Laatste Nieuws.

La ministra de Educación de Flandes, Zuhal Demir, dijo al diario Het Laatste Nieuws que "todo lo que pueda investigarse se examinará a fondo".

"El objetivo es determinar próximamente si cada participante ha cometido fraude o si existen indicios de ello", declaró.

Aunque no se ha determinado cuáles serán las consecuencias exactas, las autoridades belgas han dejado claro que los responsables del fraude serán sancionados.

