Los adolescentes ya no podrán interactuar con los chatbots de IA si sus padres no se los permiten. Meta, la compañía liderada por Mark Zuckerberg, anunció hoy una nueva serie de controles parentales para proteger a adolescentes.

Una de ellas es el impedimento de interactuar con personajes de inteligencia artificial (IA) en sus plataformas. Según la compañía, los padres podrán desactivar las conversaciones uno a uno con los bots de IA y bloquear a personajes específicos.

También, podrán acceder a un registro de los temas tratados por sus hijos con este tipo de IA. La idea, explican, es ofrecer transparencia y fomentar el diálogo familiar sobre el uso responsable de la tecnología.

Meta le permitirá a padres de adolescentes bloquear chatbots de IA. Imagen: especial

Adam Mosseri, director de Instagram, y Alexandr Wang, CEO de Scale AI, destacaron que estos ajustes buscan equilibrar el potencial educativo de la IA con la protección de los usuarios más jóvenes: "Queremos que las familias tengan la tranquilidad de que la IA puede ser una herramienta positiva, siempre dentro de límites adecuados", señalaron.

Un entorno más seguro en la era de la IA

Según la compañía, las nuevas medidas buscan anticiparse a los riesgos y detectar a posibles menores de edad incluso si ingresan datos falsos sobre su edad. "La IA no sustituye el pensamiento crítico ni la interacción humana, pero puede complementarlos si se utiliza con responsabilidad", aseguraron los directivos.

Los nuevos controles parentales llegarán primero a Instagram a inicios del próximo año, y después se ampliarán a otras aplicaciones del ecosistema Meta. La empresa promete que seguirá afinando las protecciones a medida que evolucione la tecnología y las preocupaciones de los padres.

