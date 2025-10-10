El Caballero de Los Siete Reinos: ¿de qué tratará la precuela de Game Of Thrones?

Más Información

El universo de Game of Thrones continúa expandiéndose, ya que la plataforma de streaming, , ha lanzado el primer tráiler oficial de "A Knight of the Seven Kingdoms" o "El Caballero de Los Siete Reinos", una precuela de la saga original.

Esta serie original y exclusiva de HBO Max llegará a las pantallas alrededor del mundo el domingo 18 de enero de 2026.

Fans y seguidores de Game of Thrones ya esperan con ansias esta producción, la cual ofrece y explora diferentes perspectivas en espacio y tiempo a través del universo ficticio creado por George R. R. Martin -autor de las novelas-.

"Game of Thrones" estrenará la precuela de la serie llamada "El caballero de los siete reinos". Foto: IMDB
"Game of Thrones" estrenará la precuela de la serie llamada "El caballero de los siete reinos". Foto: IMDB

¿De qué tratará El Caballero de Los Siete Reinos?

La nueva producción de HBO Max, "El Caballero de los Siete Reinos", se adentrará nuevamente en Westeros, esta vez en la línea del tiempo previa a los sucesos de Game of Thrones.

Ambientada casi un siglo antes del ascenso de Daenerys Targaryen y la guerra por el Trono de Hierro, la serie narrará las aventuras de Duncan el Alto, conocido como Dunk -un joven que desea convertirse en caballero de enorme nobleza pero escasa fama-, y Egg, un niño de origen misterioso que se convierte en su escudero.

A lo largo de la historia, este dúo recorrerá los Siete Reinos de Westeros enfrentándose a torneos, injusticias y conspiraciones políticas, en un mundo donde los ideales de la caballería chocan con la cruda realidad del poder.

La trama de esta entrega promete un tono más íntimo y humano que otras sagas del universo de Game of Thrones y estará centrada en la lealtad, la amistad y los dilemas morales, sin abandonar el característico trasfondo de intrigas y tensiones monárquicas.

