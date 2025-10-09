Harry Potter en HBO Max: lanzan primer vistazo de Dumbledore para la nueva serie

El pasado miércoles 8 de octubre se filtraron a través de redes sociales las primeras imágenes del personaje de Dumbledore para la nueva serie de Harry Potter de HBO Max, la cual se estrenará en 2027.

Las fotos en las que se aprecia a John Lithgow caracterizado como el director y querido profesor de Hogwarts, Albus Dumbledore, fueron compartidas por X -antes Twitter- y de inmediato acumularon una gran cantidad de reacciones en la plataforma, causando conmoción entre los fanáticos de esta saga, quienes ya esperan con ansias el estreno de la serie.

La nueva serie de HBO Max busca renovar y acercar la historia a nuevas generaciones; así como explorar con mayor detalle momentos de la trama que quedaron fuera de las películas, explotando el formato de serie -que permite un desarrollo narrativo más pausado-, para brindar a los espectadores un recorrido más fiel por los 7 libros.

Lee también Así luce Dominic McLaughlin como el nuevo Harry Potter; ¿cuándo llega la serie a HBO Max?

Imagen filtrada de John Lithgow como Dumbledore en el set de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Foto: Wizarding World Direct

¿Cómo luce el nuevo Albus Dumbledore?

La nueva serie de Harry Potter sigue dejando de qué hablar sin siquiera haber sido estrenada aún. La producción, que ya se encuentra en marcha, ha dejado una emocionante sorpresa tras revelarse las primeras imágenes de John Lithgow como Dumbledore.

A través de X, la cuenta Wizarding World Direct, dedicada a publicar actualizaciones relacionadas al mundo de Harry Potter, publicó una las fotos:

I’m speechless. John Lithgow as Dumbledore is already perfect. pic.twitter.com/aAl5LawR6g — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 8, 2025

Entre la gran variedad de material que fue compartido se puede observar a Dumbledore caminando por una playa y lanzando un par de hechizos.

Horas después, el mismo portal publicó un par de imágenes más en las que se observa a Dumbledore en una escena con el mago, responsable de crear la Piedra Filosofal del primer libro, Nicolás Flamel.

Lee también Harry Potter en HBO Max: confirman regreso de Warwick Davis; así queda el cast actualizado

Albus Dumbledore with Nicolas Flamel and his wife in the HARRY POTTER TV series



(via Terry Burton) pic.twitter.com/trO5tcLEND — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 8, 2025

A pesar de que todavía no se tiene información sobre la fecha exacta de estreno, ni muchos detalles sobre la primera temporada de la serie de Harry Potter, cabe recordar que los roles principales en esta nueva entrega estarán ocupados por:

Dominic McLaughlin , quien encarnará a Harry Potter

, quien encarnará a Harry Potter Arabella Stanton , como Hermione Granger

, como Hermione Granger Alastair Stout , interpretando a Ron Weasley

, interpretando a Ron Weasley Nick Frost , como Hagrid

, como Hagrid Paapa Essiedu , como Severus Snape

, como Severus Snape Janet McTeer, dando vida a la profesora Minerva McGonagall

También te interesará:

Perrito se pierde por tres semanas y reaparece como inspector en terminal de autobuses en Yucatán

"Monstruo: la historia de Ed Gein" y otras series destacadas sobre asesinos seriales, según la IA

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr