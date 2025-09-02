Más Información

La tecnológica , matriz de , anunció que lanzará controles parentales en su conocido chatbot después de que hayan aumentado las acusaciones de padres apuntando a que el famoso asistente de inteligencia artificial (IA) contribuyó a las autolesiones o al suicidio de sus hijos.

"Estos pasos son solo el comienzo (...) Seguiremos aprendiendo y reforzando nuestro enfoque, guiados por expertos, con el objetivo de que ChatGPT sea lo más útil posible", detalló la empresa en un comunicado sin vincular la nueva implementación con las que ha recibido.

Entre otras, la de los padres de un joven de 16 años que se quitó la vida tras meses de interactuar con ChatGPT y quienes se querellaron en California contra OpenAI y su dueño, Sam Altman, argumentando que el chatbot, bajo el modelo GPT-4o, no aplicó medidas de seguridad pese a quedar claras las intenciones suicidas del joven.

La empresa aceptó entonces que su asistente de IA comete fallos en casos "sensibles" y prometió cambios tras recibir la demanda.

Las medidas anunciadas hoy, que se aplicarán desde el próximo mes pero sin fecha exacta aún, permitirán a los progenitores vincular su cuenta con las de sus hijos -pudiendo revisar cómo responde ChatGPT a sus peticiones- y que, entre otras funciones, reciban una notificación cuando el sistema detecte que los menores están pasando por algún problema de inestabilidad emocional aparentemente preocupante.

ChatGPT, anunció este martes que lanzará controles parentales en su conocido 'chatbot'. Foto: Pexels
ChatGPT, anunció este martes que lanzará controles parentales en su conocido 'chatbot'. Foto: Pexels

Además, OpenAI, que ha sido ampliamente criticada porque el modelo GPT-5 era excesivamente halagador y poco crítico, dijo que dirigirá las conversaciones con signos de "estrés agudo" a un modelo del mencionado ChatGPT especializado en razonamientos provisto por directrices de seguridad más específicas y estrictas.

En julio, senadores estadounidenses escribieron una carta a la compañía exigiendo información sobre sus iniciativas para prevenir las autolesiones y el suicidio, después de constatarse registros de respuestas delirantes en situaciones límite.

El grupo de defensa Common Sense Media declaró en abril que los adolescentes menores de 18 años no deberían poder usar aplicaciones conversacionales de IA porque representan "riesgos inaceptables".

Y es que también ha aumentado la preocupación por el apego emocional que los usuarios generan con ChatGPT, lo que en algunos casos resulta en episodios de dependencia y aislamiento familiar.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

• Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

• Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

• Hablar de ser una carga para otras personas

• Aumentar el uso del alcohol o las drogas

• Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

• Dormir muy poco o demasiado

• Aislarse o sentirse aislado

• Exhibir ira o hablar de vengarse

• Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no dejes sola a esa persona, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

