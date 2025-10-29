GYEONGJU, Corea del Sur.— Estados Unidos compartirá tecnología confidencial para permitir que Corea del Sur construya un submarino de propulsión nuclear, dijo el presidente Donald Trump el jueves en las redes sociales después de reunirse con el presidente del país .

En su reunión del miércoles, el mandatario Lee Jae Myung recalcó a Trump que el objetivo era modernizar la alianza con Estados Unidos, señalando los planes para aumentar el gasto militar con el fin de reducir la carga financiera sobre Estados Unidos.

El líder surcoreano dijo que podría haber habido un malentendido cuando hablaron por última vez en agosto sobre submarinos de propulsión nuclear, afirmando que su gobierno buscaba combustible nuclear, no armas.

Lee afirmó que si Corea del Sur estuviera equipada con submarinos de propulsión nuclear, eso podría ayudar a las actividades estadounidenses en la región.

En otra publicación, Trump afirmó que el país construiría su submarino de propulsión nuclear en el astillero de Philadelphia, que fue comprado el año pasado por el Grupo Hanwha de Corea del Sur.

No estaba claro cuál sería el tamaño o el costo del proyecto del submarino, pero Corea del Sur había dicho, como parte de las conversaciones con Trump, que se había comprometido a invertir 150 mil millones de dólares en la capacidad de construcción naval de Estados Unidos .

La tecnología de submarinos nucleares de Estados Unidos se considera una de las más sensibles y mejor protegidas de las fuerzas armadas. Estados Unidos ha sido sumamente celoso de ese conocimiento, e incluso un acuerdo recientemente anunciado con sus aliados cercanos, el Reino Unido y Australia, para ayudar a este último a adquirir tecnología de submarinos nucleares, no contempla la transferencia directa de conocimientos por parte de Estados Unidos.

La publicación de Trump en redes sociales se produce antes de su reunión con el presidente chino Xi Jinping, cuyo país posee submarinos nucleares, y después de que Corea del Norte presentara en marzo, por primera vez, un submarino de propulsión nuclear en construcción. Se trata de un sistema de armas que puede representar una grave amenaza para la seguridad de Corea del Sur y Estados Unidos.

Mientras Trump visitaba Corea del Sur, Corea del Norte anunció el miércoles que había realizado con éxito pruebas de misiles de crucero , la última muestra de sus crecientes capacidades militares.

Los funcionarios del Pentágono no respondieron de inmediato a las preguntas sobre el anuncio de Trump de compartir la tecnología de submarinos nucleares con Corea del Sur.

