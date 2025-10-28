Más Información

Gobierno de Trump revoca la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Se reúnen embajador Johnson, De la Fuente y Raymundo Morales tras ataque de EU a “narcolanchas”; acuerdan coordinación marítima

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión

FGR va por extradición a México de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont; es acusado del desvío de 3 mil mdp

Ante apoyos del gobierno, HR Ratings ratifica calificación de Pemex

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Diputada presenta denuncia contra Adán Augusto en Contraloría Interna del Senado; acusa defraudación fiscal y cohecho

Alcaldesa de Apatzingán contrata a grupo de narcocorridos y hasta pide canción; Ayuntamiento será sancionado

Colocan ofrenda en honor a Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de Clara Brugada asesinados hace más de 5 meses

Gyeongju.- El presidente de , Donald Trump, descartó este miércoles que la reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, vaya a ser inminente, argumentando que ahora está enfocado en el encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, que tendrá en Corea del Sur.

“Ellos quisieran reunirse, y yo también, pero ahora estoy enfocado en la reunión con de mañana. Sin embargo, regresaremos en un futuro no lejano para reunirnos con Corea del Norte”, aseguró a la prensa a bordo del Air Force One de camino a Corea del Sur desde Japón.

Trump dijo estas declaraciones después de haber abierto la puerta esta semana a la posibilidad de verse con el líder norcoreano aprovechando su visita a Corea del Sur con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en la ciudad de Gyeongju.

"Tengo una buena relación con él. En algún momento nos veremos, pero la agenda está muy ajustada", declaró este miércoles.

Trump no se pronunció sobre la prueba de misiles estratégicos de crucero mar a tierra que llevó a cabo Pionyang poco antes de la llegada del republicano a Corea del Sur.

El pasado lunes, el líder republicano había dejado en manos de Kim la posibilidad de verse: "Me llevo muy bien con Kim Jong-un, me gusta él y yo le gusto a él. Si quiere reunirse conmigo, estaré en Corea del Sur", declaró.

Durante su primer mandato, Trump se reunió tres veces con Kim, entre 2018 y 2019, y ambos protagonizaron un histórico apretón de manos en la zona desmilitarizada de la península de Corea, aunque las conversaciones no lograron concretar un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

desa/mgm

