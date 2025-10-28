Más Información

El presidente estadounidense, , afirmó el miércoles antes de una reunión con su par Xi Jinping en Corea del Sur, que espera reducir los aranceles contra China ligados al fentanilo.

"Espero bajar eso porque creo que ellos van a ayudarnos con la situación del fentanilo", declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

"China va a trabajar con las fuerzas del orden estadounidenses en el tema del fentanilo", agregó.

La situación de Taiwán, isla autogobernada que Beijing considera "parte inalienable de su territorio", y de donde procede TSMC, el mayor productor mundial de semiconductores, suele estar en la agenda de las reuniones entre autoridades estadounidenses y chinas.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha adoptado una postura más distante hacia Taiwán que su predecesor, el demócrata Joe Biden, quien reiteró que Washington defendería a Taipéi en caso de ataque chino.

Trump no solo ha evitado aclarar su posición ante una eventual invasión, sino que ha acusado públicamente a Taiwán de "robar" la industria estadounidense de chips; impuesto aranceles del 20 % a los productos isleños; y, según medios estadounidenses, habría impedido que el presidente taiwanés, William Lai, hiciera escala en Estados Unidos el pasado agosto.

