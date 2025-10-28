Más Información
Se reúnen embajador Johnson, De la Fuente y Raymundo Morales tras ataque de EU a “narcolanchas”; acuerdan coordinación marítima
México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico
Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice
San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión
FGR va por extradición a México de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont; es acusado del desvío de 3 mil mdp
Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma
Diputada presenta denuncia contra Adán Augusto en Contraloría Interna del Senado; acusa defraudación fiscal y cohecho
Alcaldesa de Apatzingán contrata a grupo de narcocorridos y hasta pide canción; Ayuntamiento será sancionado
El huracán Melissa es ahora de categoría 3, de un total de 5, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).
Las rachas de viento máximas sostenidas son de alrededor de 205 kilómetros por hora, lo que lo mantiene como un huracán mayor (de categoría 3 o superior), y se desplaza a 13 kilómetros por hora hacia el noreste, cada vez más cerca de Cuba, donde se espera que toque tierra esta madrugada cerca de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país.
Actualmente, el ojo del huracán está a unos 260 kilómetros al suroeste de Guantánamo, una de las zonas del oriente de la isla que ya están siendo afectadas por la tormenta, con fuertes lluvias y vientos.
Lee también Huracán Melissa se degrada a categoría 4M pero sigue siendo "una tormenta extremadamente peligrosa"
"Se espera que el núcleo de Melissa se desplace sobre el este de Cuba a lo largo de la noche y de la mañana del miércoles, para luego moverse hacia el sureste o el centro de las Bahamas y acercarse a Bermuda el jueves", explica el NHC.
Las autoridades cubanas han advertido del riesgo para la vida por los efectos de Melissa, con probabilidad de que se produzcan inundaciones súbitas, penetraciones del mar en zonas bajas costeras, derrumbes e, incluso, roturas de presas.
Melissa cruzó Jamaica este martes, dejando más de medio millón de personas sin luz e inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el país.
El primer ministro, Andrew Holness, declaró Jamaica como "zona catastrófica" e informó que unas 15 mil personas están alojados en refugios en este momento.
Lee también Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras paso del huracán Melissa
El huracán impactó Jamaica todavía siendo de categoría 5 y luego disminuyó a categoría 4, algo que se tenía previsto que sucediera al entrar en contacto con tierra.
desa/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]