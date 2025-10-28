Más Información

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR

Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR

Diputada presenta denuncia contra Adán Augusto en Contraloría Interna del Senado; acusa defraudación fiscal y cohecho

Diputada presenta denuncia contra Adán Augusto en Contraloría Interna del Senado; acusa defraudación fiscal y cohecho

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice

Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre presunto atentado

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre presunto atentado

Sheinbaum descarta cambios en el FCE tras dichos de Taibo II sobre cuotas de género; “es un gran compañero”, considera

Sheinbaum descarta cambios en el FCE tras dichos de Taibo II sobre cuotas de género; “es un gran compañero”, considera

"La CDMX no se construye con imposiciones, sino con diálogo", Cravioto; anuncia creación de Cabildo Popular

"La CDMX no se construye con imposiciones, sino con diálogo", Cravioto; anuncia creación de Cabildo Popular

Bloqueos de campesinos dejan a cientos varados por más de 20 horas en carreteras de Guanajuato, Jalisco y Michoacán

Bloqueos de campesinos dejan a cientos varados por más de 20 horas en carreteras de Guanajuato, Jalisco y Michoacán

Miami.- Un avión cazahuracanes de Estados Unidos se vio obligado a regresar a su base en la isla de Curaçao después de que experimentara turbulencias "más fuertes de lo normal" al ingresar al ojo del huracán "Melissa", de categoría 5, y con vientos máximos sostenidos cercanos a 295 kilómetros por hora (185 millas).

La aeronave, que forma parte del 53.º Escuadrón de Reconocimiento del Clima, "está regresando a su ubicación operativa avanzada en Curaçao después de encontrar fuertes turbulencias hoy al ingresar al ojo del huracán 'Melissa'", informó en un comunicado la Fuerza Aérea estadounidense.

Señaló que el avión había experimentado "fuerzas más fuertes de lo normal debido a la turbulencia" al ingresar al ciclón, que tocó tierra en Jamaica poco después de las 12:00 hora local (17:00 GMT).

Lee también

Ojo del huracán Melissa de categoría 5. Foto: Captura de pantalla
Ojo del huracán Melissa de categoría 5. Foto: Captura de pantalla

No obstante, la Fuerza Aérea precisó que el regreso de la nave a su base no significa que haya sufrido daños, sino que se debe a un protocolo que requiere que sea inspeccionada antes de volver a las operaciones.

"Melissa", el ciclón de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, entró a Jamaica cerca de New Hope, en el suroeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Generará lluvias acumuladas de entre 38 y 76 centímetros (15 a 30 pulgadas) sobre la isla, con máximos de hasta 1 metros (40 pulgadas), lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados, según el NHC.

Lee también

El organismo prevé que Melissa mantenga su intensidad extrema antes de cruzar el sureste de Cuba el miércoles y llegar a las Bahamas el jueves.

Al menos nueve personas han muerto hasta el momento a causa de los vientos y lluvias asociados a "Melissa", tres de ellos en Jamaica, otros tres en Haití, dos en Panamá y uno en República Dominicana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX para descargarla. Foto: iStock / Inside Creative House / Gobierno de México

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX. Tutorial para descargarla

3l/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena. Foto iStock / siete solar

3I/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Visa americana de turista B1/B2: 10 consejos que podrían “asegurarte” la aprobación

Tutorial Infonavit cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos. Foto: Adobe / Infonavit

Tutorial Infonavit: cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos

Trabajar a Canadá. Foto: iStock

¡Hay trabajo para mexicanos en Canadá! Solicitan encargado de sanitización por $20,800