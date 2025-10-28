Tras informarse que Melissa tocó tierra en Jamaica como huracán categoría 5, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó a las personas mexicanas en el exterior por los efectos.

"Recomendamos extremar precauciones y permanecer permanentemente en alerta de las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Recordó la asistencia consular de la embajada de México en Jamaica para las y los connacionales que se encuentran en ese país del Caribe y puso a disposición el número +1 (876) 832-8711.

Lee también Sheinbaum asegura que su libro “es número uno en ventas”; AMLO no supo del proceso ante la elección presidencial, dice

También compartió los números de emergencia de las representaciones mexicanas ubicadas en la trayectoria prevista del huracán Melissa:

Embajada de Cuba con marcación local al teléfono 5286 9620; para Haití el 3849 0085; y República Dominicana, 809 669 6501.

"Las representaciones se encuentran en contacto con las y los connacionales de dichos países. Se reitera el llamado a que se inscriban en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME). sirme.sre.gob.mx", indicó la Cancillería.

Lee también Sheinbaum reacciona a supuesto atentado contra García Harfuch, según Raymundo Riva Palacio; señala “ficción de los comentócratas”

Apuntó que se encuentra en comunicación permanente con las distintas representaciones para dar "seguimiento puntual" al transcurso del huracán y reiteró su compromiso de atender y proteger a las y los connacionales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr