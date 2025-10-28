La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su libro “Diario de una Transición Histórica” es número uno en ventas, tras haber salido este fin de semana en librerías y plataformas digitales.

“Es número uno en ventas, ahí en una de las plataformas”, aseguró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 28 de octubre en Palacio Nacional.

La Mandataria federal comentó que en una parte de su libro habla del proceso y encuestas en el autollamado movimiento de transformación para elegir quién sería la persona que lo iba a representar, de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

“Había la idea de que el presidente López Obrador estaba metido todo el tiempo en el proceso y la verdad es que no es cierto. No, él no supo cómo se desarrolló la encuesta”, declaró la Presidenta.

Aseguró que “fue un proceso de mucho aprendizaje” y refirió que ante sus pláticas con el gobernador Alfonso Durazo en los traslados, al expresidente López Obrador se le platicó cómo fue todo.

