Más Información

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR

Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice

Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice

La presidenta aseguró que su libro es número uno en ventas, tras haber salido este fin de semana en librerías y plataformas digitales.

“Es número uno en ventas, ahí en una de las plataformas”, aseguró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 28 de octubre en Palacio Nacional.

La Mandataria federal comentó que en una parte de su libro habla del en el autollamado movimiento de transformación para elegir quién sería la persona que lo iba a representar, de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Lee también

“Había la idea de que el estaba metido todo el tiempo en el proceso y la verdad es que no es cierto. No, él no supo cómo se desarrolló la encuesta”, declaró la Presidenta.

Aseguró que “fue un proceso de mucho aprendizaje” y refirió que ante sus pláticas con el gobernador Alfonso Durazo en los traslados, al expresidente López Obrador se le platicó cómo fue todo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]