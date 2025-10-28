Más Información

Estados Unidos movió sus embarcaciones desplegadas en el Caribe ante la amenaza del huracán de máxima categoría "Melissa".

Washington movilizó en agosto a siete buques de guerra, así como cazas F-35, para luchar contra el tráfico de drogas.

Las fuerzas estadounidenses "han implementado planes para condiciones climáticas adversas y se han alejado de cualquier área donde las condiciones climáticas actuales o pronosticadas sean peligrosas y puedan representar niveles inaceptables de riesgo", informó el Comando Sur del ejército, conocido como SOUTHCOM.

"A pesar de estas acciones recientes, permanecen listos y capaces de cumplir con sus misiones asignadas", aseguró el comando responsable de las fuerzas estadounidenses en América Central y del Sur.

EU desplegó su más grane portaaviones, el Gerald Ford, en el mar Caribe, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas. Foto: AFP
EU desplegó su más grane portaaviones, el Gerald Ford, en el mar Caribe, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas. Foto: AFP

EU contra el tráfico de droga en el Caribe

Estados Unidos comenzó su campaña contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas en el Caribe a principios de septiembre. Washington extendió luego estos ataques a aguas del Pacífico. En total, han matado a 57 presuntos narcos en 14 ataques contra embarcaciones, según un recuento de la AFP en base a cifras oficiales.

La Casa Blanca no ha proporcionado pruebas que demuestren que los objetivos abatidos estuvieran relacionados con el narcotráfico.

Venezuela denuncia que este dispositivo estadounidense tiene como objetivo derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Además de los barcos y aviones de guerra ya desplegados en la zona, el portaviones USS Gerald R. Ford se sumará en breve al operativo

mcc

