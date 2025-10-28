Más Información

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

La mañanera de Sheinbaum, 28 de octubre, minuto a minuto

Sube de tono choque Sheinbaum-Salinas

EU mata a 14 personas tras atacar otras 4 supuestas narcolanchas en el Pacífico

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Más de 120 artistas condenan dichos de Taibo II sobre cuota de género; piden erradicar sesgos de la colección “25 para el 25”

Cuauhtémoc Blanco explota en pleno partido amistoso y lanza patada al 'Venado' Medina

CFE gana casi 57 mil mdp en el tercer trimestre del 2025

Pemex sufre pérdida de 61 mil 242 mdp pese a nuevo rescate

Detienen a 7 personas en 4 cateos en Tecate, Baja California; desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas

Acusan al director del DIF de Pisaflores, Hidalgo, de matar a edil

Caracas.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela interceptó una aeronave proveniente de las islas del que ingresó a territorio venezolano de manera "furtiva" y sin autorización, informó el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

A través de Instagram, detalló que la nave -vinculada al narcotráfico, según varias instituciones militares- despegó desde un lugar que no precisó con el transpondedor apagado -un dispositivo que responde a las señales de radar- y suprimió las comunicaciones.

El jefe militar aseguró que la avioneta fue detectada por radares y declarada "blanco de interés", por lo que los medios de defensa aérea y aeronaves militares venezolanas procedieron a la interceptación.

La aeronave -identificada por Hernández Lárez como CESSNA 310, siglas XBRED- se dirigió al estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia) y aterrizó en una "pista fronteriza no autorizada" del municipio Rómulo Gallegos, por lo que se procedió a la interceptación en tierra.

Venezuela da "golpe estratégico" a una "narcoaeronave"

A continuación, aviones de la FANB inmovilizaron e inutilizaron la aeronave, que se sumó a las 21 "inutilizadas" este año, según el jefe militar, quien no especificó si hubo detenidos o fallecidos en este operativo.

En su cuenta de Instagram, la Zona Operativa de Defensa Integral del estado Mérida (oeste) se refirió al operativo como un "golpe estratégico" contra una "narcoaeronave".

La semana pasada, la FANB inutilizó tres aeronaves que vinculó al narcotráfico en dos zonas cercanas a Colombia, informaron entonces autoridades militares.

Dos de los aviones fueron inutilizadas en el municipio Rómulo Gallegos y el otro en el municipio Autana,​ del estado Amazonas, ambos fronterizos con Colombia, indicó el comandante de Defensa Aeroespacial Integral, José Luis Tremont.

