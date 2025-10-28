Más Información

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

La mañanera de Sheinbaum, 28 de octubre, minuto a minuto

Sube de tono choque Sheinbaum-Salinas

El Coloso avanza. El Estadio Banorte ya toma forma

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Más de 120 artistas condenan dichos de Taibo II sobre cuota de género; piden erradicar sesgos de la colección “25 para el 25”

Cuauhtémoc Blanco explota en pleno partido amistoso y lanza patada al 'Venado' Medina

CFE gana casi 57 mil mdp en el tercer trimestre del 2025

Pemex sufre pérdida de 61 mil 242 mdp pese a nuevo rescate

Acusan a director del DIF de Hidalgo de matar a edil

La tragedia en Poza Rica no para; muere Doña Elodia, la mujer que se volvió viral al abrazar a su esposo en medio de la inundación

Gyeongju.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó, durante una cena con empresarios en Japón, con que a veces "perturba" a los mercados con sus políticas y sus declaraciones.

El mandatario republicano hizo este comentario al compararse con su secretario del Tesoro, Scott Bessent, de quien dijo que “tranquiliza a los mercados” cuando da entrevistas en televisión.

"Scott Bessent, el secretario del Tesoro, está haciendo un gran trabajo. ¿Qué tal se le da la televisión? Él tranquiliza a los mercados; yo no los tranquilizo, a veces los perturbo", dijo Trump entre risas.

"Él calma a los mercados. Yo le digo: 'Scott, sal y arréglalo por mí'", añadió el presidente.

Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha provocado notables sacudidas en los mercados con su política arancelaria, incluida su reciente amenaza de imponer gravámenes del 100% a China en respuesta a la decisión de Beijing de establecer controles a la exportación de tierras raras.

Las declaraciones del presidente tuvieron lugar durante una cena con empresarios, entre ellos el director ejecutivo de Apple, Tim Scott, celebrada en Tokio al término de su visita oficial a Japón.

Durante su estancia en el país asiático, Trump firmó un acuerdo de cooperación sobre minerales críticos con la recién nombrada primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y aseguró que empresas niponas invertirán 550 mil millones de dólares en Estados Unidos.

El mandatario viajará el miércoles a Corea del Sur, donde se reunirá el jueves con el presidente chino, Xi Jinping, al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

