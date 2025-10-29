Más Información

ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

¿Simón Levy está detenido?; esto es lo que sabemos del caso del exfuncionario

Paco Ignacio Taibo nos ofendió; senadora Malú Mícher afirma que titular del FCE debe disculparse con las mujeres

"Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

Jueces cesados por reforma judicial de AMLO exigen indemnización; acusan que solo reciben promesas del nuevo PJ

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

La vez que Simón Levy amenazó a su vecina en Polanco: "¡te voy a matar, pinche anciana loca!"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, excluyó este miércoles a de la lista de países a los que Washington enviará ayuda para suavizar el impacto del .

" está en estrecho contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, que se enfrentan a los devastadores efectos del huracán Melissa", escribió en un mensaje en X.

"Tenemos equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas junto con suministros vitales para salvar vidas. Nuestras oraciones están con los pueblos del Caribe", añadió.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano, no incluyó a Cuba dentro del grupo de países, aunque la isla también ha resultado impactada por el ciclón.

Melissa es el huracán más devastador de la temporada en el Atlántico: Haití ha reportado al menos veinte muertos, la mitad de ellos niños, y diez desaparecidas y en Jamaica 500 mil personas se han quedado sin luz.

Cuba amaneció este miércoles con cerca de 3,5 millones de personas sin corriente, y cuantiosos daños por inundaciones y deslaves mientras el huracán Melissa, que actualmente se ha debilitado a la categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, se dirige por el este de la isla hacia Bahamas.

El huracán tocó tierra en el extremo oriental de Cuba y provocó vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora que han ido debilitándose con las horas.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, mantiene una fuerte postura antagonista contra el , y defiende sanciones, presiones y embargos en su contra.

Hombres rescatan pertenencias de entre los escombros de su casa tras el derrumbe provocado por el paso del huracán Melissa por Santiago de Cuba, Cuba, el 29 de octubre de 2025. Foto: AFP/Archivo
Hombres rescatan pertenencias de entre los escombros de su casa tras el derrumbe provocado por el paso del huracán Melissa por Santiago de Cuba, Cuba, el 29 de octubre de 2025. Foto: AFP/Archivo
