ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Interpol reporta detención provisional de Simón Levy en Lisboa; en video, exfuncionario asegura que está libre

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

"Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

Centro Kalan no arrastra ningún expediente por conflicto de interés e irregularidades: Álvarez-Buylla

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Inician obras de modernización en torno al Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Los Ángeles. Las autoridades de Mississippi buscan este miércoles a tres monos de laboratorio que escaparon tras el accidente de un camión que los transportaba el martes en una autopista del estado.

El Departamento del Alguacil del condado de Jasper había informado en las redes sociales que la mayoría de monos que se escaparon de las jaulas en las que viajaban fueron sacrificados en el lugar del accidente, pero que al menos uno habría escapado.

Este miércoles las autoridades informaron que son tres los ejemplares que escaparon.

El martes se emitió una alerta pública después de que se informara que los primates, provenientes de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans (Louisiana), podrían representar un riesgo para la salud humana. Según el conductor del camión, los animales estaban infectados con virus de diversas enfermedades, incluyendo hepatitis C, herpes y .

Sin embargo, la Universidad de Tulane aclaró en un comunicado que los monos del Centro Nacional de Investigación Biomédica de esa institución no representaban riesgo de infecciones.

"Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos", subrayó.

Las autoridades de Mississippi informan que varios monos fueron sacrificados. Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Jasper
El departamento de policía respondió diciendo que el conductor del camión le informó a las autoridades que los monos eran peligrosos y que se requería de equipo de protección personal para su manejo.

La universidad dijo que han estado colaborando activamente con las autoridades locales y que enviarán un equipo de expertos en cuidado animal para capturarlos.

En un video se puede ver a los monos desplazándose en medio de la hierba alta a un costado de la autopista interestatal 59, a pocos kilómetros al norte de Heidelberg, Mississippi. También se observan cajas de madera con etiquetas de "animales vivos" esparcidas por el lugar.

El incidente ocurrió a unos 160 kilómetros (100 millas) de Jackson, la capital del estado. No está claro qué fue lo que provocó la volcadura del camión.

