Un camión que transportaba monos con hepatitis C, herpes y Covid se estrelló en Mississippi, Estados Unidos; uno sigue desaparecido. Mientras la universidad de Tulane en Nueva Orleans dice que no son peligrosos, el Departamento del Sheriff del Condado de Jasper dijo que se consideraban "agresivos con los humanos", lo que requería equipo de protección personal para manipularlos.

Un camión que transportaba monos rhesus estuvo involucrado en un accidente en la carretera interestatal 59 el martes por la tarde, según una publicación de Facebook del Departamento del Sheriff del Condado de Jasper.

Los agentes indicaron que se han puesto en contacto con una empresa para encontrar al mono restante que escapó.

El camión transportaba a los monos a un centro de pruebas en Florida,informó el medio de noticias de ConnecticutWFSB .

🔴 | Un camión que transportaba monos infectados con hepatitis C, herpes y COVID se vuelca en una carretera en Mississippi; un mono anda suelto, según informes. pic.twitter.com/OsJDIaw9Sk — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 28, 2025

El sheriff del condado de Jasper, Randy Johnson, dijo al medio local WAPT que había 21 monos en el camión, seis de los cuales escaparon.

"El mono que se escapó cruzó una carretera interestatal y se adentró en una zona boscosa", dijo Johnson.

"Los primates no humanos del Centro Nacional de Investigación de Primates de Tulane se proporcionan a otras organizaciones de investigación para el avance científico. Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos. Estamos colaborando activamente con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado animal para ayudar según sea necesario",escribió la universidad en sus redes sociales.

“Todos los monos escapados, menos uno, han sido sacrificados. Nos hemos puesto en contacto con una empresa de gestión de residuos animales para ayudar a gestionar la situación”, informaron las autoridades.

El Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Mississippi también respondió a la escena.

