La Secretaría de Salud anunció que reforzó el acceso a la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026, con la puesta en marcha de cuatro módulos de aplicación en sus instalaciones, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y sus posibles complicaciones en esta época.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que en estos espacios se aplican las vacunas contra COVID-19, influenza y neumococo, los cuales están ubicados en Marina Nacional 60, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo; Avenida Homero 213, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo; Agrarismo 227, colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo y Francisco de P. Miranda 157, Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón.

Aunado a ello, detalló que las vacunas se ofrecen de manera gratuita y sin necesidad de registro previo, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, gracias al trabajo en conjunto del sector Salud, como la Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, IMSS BIENESTAR, PEMEX, MARINA y Defensa.

Además, destacó que las vacunas contra influenza, neumococo y COVID-19 tienen como objetivo prioritario a niñas y niños menores de cinco años, personas de 60 años y más, personas con enfermedades de riesgo y personal de salud, así como personas embarazadas con excepción del biológico contra neumococo.

Asimismo, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse ante el inicio de la temporada invernal, destacando que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir enfermedades respiratorias.

“Las vacunas disponibles son seguras, eficaces y reducen el riesgo de complicaciones graves y protegen tanto a quienes se aplican la dosis como a su entorno”, dijo.

