Más Información

ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Interpol reporta detención provisional de Simón Levy en Lisboa; en video, exfuncionario asegura que está libre

Interpol reporta detención provisional de Simón Levy en Lisboa; en video, exfuncionario asegura que está libre

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

"Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

"Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

Centro Kalan no arrastra ningún expediente por conflicto de interés e irregularidades: Álvarez-Buylla

Centro Kalan no arrastra ningún expediente por conflicto de interés e irregularidades: Álvarez-Buylla

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Inician obras de modernización en torno al Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

Inician obras de modernización en torno al Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

El huracán golpeó el martes Jamaica como el más potente en 90 años en el momento de tocar tierra, según un análisis de AFP de datos meteorológicos de la agencia estadounidense de observación oceánica y atmosférica (NOAA).

"Melissa" dejó en , adonde llegó como un , con vientos sostenidos de 300 km/h, 15 mil personas refugiadas y más de 500 mil abonados sin servicio eléctrico. En Cuba, donde impactó este miércoles como huracán categoría tres, provocó daños cuantiosos e inundaciones.

Hasta ahora, la tormenta ha provocado 30 de muertes en la región: reportó este miércoles otros 20 fallecidos, lo que eleva a 23 el total en el país, tres personas murieron en Jamaica antes de la llegada del huracán, tres en Panamá y una en

Lee también

En 1935, el conocido como huracán del devastó los cayos de Florida, con vientos también cercanos a los 300 km/h y una presión atmosférica de 892 milibares.

Los huracanes son que se dan en el Atlántico norte y el noreste del Pacífico.

Si se incluyen los tifones (noroeste del Pacífico) y los ciclones (océano Índico y sur del Pacífico), solo la tormenta "Goni", que azotó Filipinas en 2020, presentó vientos más violentos y una presión más baja que "Melissa" cerca de tierra firme.

Lee también

Sin embargo, los datos de la NOAA no especifican si "Goni" mantuvo esa intensidad en el momento exacto en que golpeó el archipiélago.

Desde que la NOAA comenzó a registrar datos en 1842, el huracán "Patricia", que se formó en el Pacífico antes de azotar en octubre de 2015, tiene el récord absoluto de vientos más fuertes, con 343 km/h, empatado con el tifón "Nancy" de 1961.

Pero estos récords se establecieron en pleno océano, y ambas tormentas tocaron tierra con una intensidad menor.

Lee también

El tifón "Mawar" en 2023 fue más intenso que "Melissa" en cuanto a viento y presión, pero también lejos de tierra. La presión descendió hasta los 891 mb, mientras que sus vientos sostenidos (la media de las del viento en un minuto) superaron los 305 km/h.

En el Atlántico, "Dorian" en 2019 golpeó las con vientos comparables a los de Melissa y del huracán del Día del Trabajo, pero su presión era más alta, sinónimo de un fenómeno menos intenso. Al igual que Gilbert cuando arrasó Jamaica en 1988, dejando 40 muertos y enormes daños materiales.

"Melissa", la quinta tormenta tropical de categoría 5 del año, superó al tifón "Ragasa", que azotó el este de Asia en septiembre y que hasta ahora se consideraba el más violento de 2025, con vientos que alcanzaron los 267 km/h y una presión mínima de 910 mb.

Lee también

Según los científicos, el cambio climático está provocando extremos más frecuentes e intensos en todo el mundo.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados. Foto: Adobe / ISSSTE

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos: fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Visa americana. iStock

Estados Unidos explica por qué puede cancelar tu visa “en cualquier momento” y sin previo aviso

¿Enviará 3I/ATLAS mini-sondas como regalos de Navidad a la humanidad?, esto dice experto de Harvard. Foto: Canva

¿Enviará 3I/ATLAS minisondas como regalos de Navidad a la humanidad? Esto dice experto de Harvard

Las ofrendas son la tradición más importante de Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: ¿Desde cuándo se pone el altar y la ofrenda? ¿Qué elementos lleva?