"Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

El huracán "Melissa" golpeó el martes Jamaica como el más potente en 90 años en el momento de tocar tierra, según un análisis de AFP de datos meteorológicos de la agencia estadounidense de observación oceánica y atmosférica (NOAA).

"Melissa" dejó en Jamaica, adonde llegó como un huracán categoría cinco, con vientos sostenidos de 300 km/h, 15 mil personas refugiadas y más de 500 mil abonados sin servicio eléctrico. En Cuba, donde impactó este miércoles como huracán categoría tres, provocó daños cuantiosos e inundaciones.

Hasta ahora, la tormenta ha provocado 30 de muertes en la región: Haití reportó este miércoles otros 20 fallecidos, lo que eleva a 23 el total en el país, tres personas murieron en Jamaica antes de la llegada del huracán, tres en Panamá y una en República Dominicana.

En 1935, el conocido como huracán del Día del Trabajo devastó los cayos de Florida, con vientos también cercanos a los 300 km/h y una presión atmosférica de 892 milibares.

Los huracanes son tormentas tropicales que se dan en el Atlántico norte y el noreste del Pacífico.

Si se incluyen los tifones (noroeste del Pacífico) y los ciclones (océano Índico y sur del Pacífico), solo la tormenta "Goni", que azotó Filipinas en 2020, presentó vientos más violentos y una presión más baja que "Melissa" cerca de tierra firme.

Sin embargo, los datos de la NOAA no especifican si "Goni" mantuvo esa intensidad en el momento exacto en que golpeó el archipiélago.

Desde que la NOAA comenzó a registrar datos en 1842, el huracán "Patricia", que se formó en el Pacífico antes de azotar México en octubre de 2015, tiene el récord absoluto de vientos más fuertes, con 343 km/h, empatado con el tifón "Nancy" de 1961.

Pero estos récords se establecieron en pleno océano, y ambas tormentas tocaron tierra con una intensidad menor.

El tifón "Mawar" en 2023 fue más intenso que "Melissa" en cuanto a viento y presión, pero también lejos de tierra. La presión descendió hasta los 891 mb, mientras que sus vientos sostenidos (la media de las velocidades del viento en un minuto) superaron los 305 km/h.

En el Atlántico, "Dorian" en 2019 golpeó las Bahamas con vientos comparables a los de Melissa y del huracán del Día del Trabajo, pero su presión era más alta, sinónimo de un fenómeno menos intenso. Al igual que Gilbert cuando arrasó Jamaica en 1988, dejando 40 muertos y enormes daños materiales.

"Melissa", la quinta tormenta tropical de categoría 5 del año, superó al tifón "Ragasa", que azotó el este de Asia en septiembre y que hasta ahora se consideraba el más violento de 2025, con vientos que alcanzaron los 267 km/h y una presión mínima de 910 mb.

Según los científicos, el cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos en todo el mundo.